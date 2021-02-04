В США от коронавируса умерло уже 450 тысяч человек

С начала пандемии в США было зарегистрировано не менее 450 088 смертей от Covid-19. Согласно данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, диагноз «Коронавирусная инфекция нового типа» был поставлен 26 млн 533 тысячи 999 гражданам страны.

Напомним, что первую смерть от ковида университет Джонса Хопкинса зафиксировал 29 февраля 2020 года в штате Вашингтон.

По данным Университета Джонса Хопкинса, помимо США в мире есть еще четыре страны, в которых зарегистрировано более 100000 случаев смерти от Covid-19. В Бразилии погибло более 200 000 человек, а в Мексике, Индии и Великобритании – более 100 000 человек.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 04.02.21

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