Выявленная в Великобритании новая мутация коронавируса обеспокоила ученых

В Великобритании выявлены еще две новые мутации коронавируса SARS-CoV-2, одна из которых вызывает у ученых беспокойство. Об этом сообщил телеканал Sky news со ссылкой на доклад Консультативной группы по угрозам новых респираторных вирусов при Минздраве Соединенного Королевства.

Один из штаммов обнаружен в Бристоле, именно он вызывает беспокойство ученых. Вторую разновидность выявили в Ливерпуле, сейчас его изучают.

Как отмечают специалисты, в первом случае мутация коснулась шиповидного белка и сходна с теми. Аналогичная мутация наблюдается также у южноафриканского и бразильского вариантов вируса.

По данным Службы общественного здравоохранения Англии (PHE), в стране выявлены 76 случаев инфицирования новыми двумя штаммами коронавируса. Медики, впрочем, уверены, что вакцины будут защищать от этих разновидностей.

Напомним, в декабре в Великобритании был выявлен новый, более заразный вариант коронавируса, который стал причиной введения нового локдауна. По последним данным ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружен на минувшей неделе еще в шести странах, их общее количество достигло 86.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 10.02.21

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