В США начато расследование возможного сокрытия числа умерших от Covid-19

В США расследуют возможное сокрытие числа умерших пациентов с коронавирусом властями штата Нью-Йорк. Об этом сообщает телекомпания ABC News.

Расследованием займутся сотрудники ФБР и районной прокуратуры Бруклина. Речь идет об умерших от последствий Covid-19 весной и летом прошлого года. Предполагается, что губернатор штата Эндрю Куомо мог намерено скрыть информацию о числе жертв инфекции.

Сотрудникам администрации губернатора, причастным к работе со статистикой заражений коронавирусом, уже направили судебные повестки для дачи показаний.

Отмечается, что особое внимание уделят отчетности о летальных исходах в домах престарелых. Администрация штата сообщала о 8,7 тысячах умерших от коронавируса в этих учреждениях, однако этот показатель могли сознательно занизить в два раза.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 18.02.21

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