«Худшее позади»: в ВОЗ назвали срок окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может завершиться в начале 2022 года. Такое мнение высказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью датскому телеканалу DR.

По его словам, вирус при этом продолжит распространяться, но необходимости во всех жестких ограничительных мерах, включая введение локдаунов, уже не будет.

Как отметил Клюге, «худший сценарий позади», поскольку о новом коронавирусе известно значительно больше, чем в начале прошлого года, когда он только начал распространяться.

Эксперт при этом подчеркнул, что ожидаемое окончание пандемии в начале 2022 года – это «вероятное развитие событий», так как точный исход предсказать затруднительно.

Добавим, что в мире, по данным ВОЗ, за неделю с 15 по 21 февраля зарегистрировано 2 457 026 новых случаев Covid-19 и 66 359 летальных исходов. Показатель заболеваемости оказался на 11% ниже по сравнению с предшествующей неделей, а количество летальных исходов сократилось на 20%. Смертность продолжает снижаться в течение последних трех недель.

На сегодняшний день в мире выявлено более 112,1 млн заразившихся коронавирусом, скончались 2,48 млн человек, выздоровели свыше 63 млн человек. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса.

Москва, Наталья Петрова

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