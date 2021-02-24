Заболеваемость коронавирусом падает в мире шесть недель подряд

Всемирная организация здравоохранения заявила во вторник, что за неделю, предшествовавшую 21 февраля, количество случаев заражения коронавирусом нового типа снизилось на 11% по всему миру. Общая заболеваемость падает шестую неделю подряд.

На этой неделе ВОЗ сообщила о 2,4 миллиона новых случаев заболевания и 66 000 новых смертей, что на 20% меньше, чем неделей ранее.

По данным ВОЗ, с начала пандемии коронавируса общее число заболевших достигло 110,7 миллиона человек, а число погибших – более 2,4 миллиона. В настоящее время наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в США, за ними следуют Бразилия, Франция, Россия и Индия.

В ВОЗ отмечают, что, хотя многие страны сообщают о снижении общего числа случаев коронавируса, количество сообщений о вариантах Covid-19 увеличивается.

По данным ВОЗ вариант B.1.1.7, впервые обнаруженный в Великобритании, в настоящее время обнаружен в 101 стране, а вариант B.1.351, впервые обнаруженный в Южной Африке, теперь обнаружен в 51 стране. Менее распространенный вариант B.1.1.28.1, впервые выявленный в Бразилии и Японии, в настоящее время обнаружен в 29 странах.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 24.02.21

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