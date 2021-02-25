В Сан-Паулу с пятницы вводится комендантский час на полмесяца

В Сан-Паулу в пятницу начнет действовать комендантский час. Об этом сообщил губернатором штата Жоао Дориа.

Ограничения будут действовать с 23:00 до 5:00 по местному времени до 14 марта. Все бары и рестораны будут закрыты, ночью людям будет запрещено выходить на улицы.

Данное решение продиктовано попыткой замедлить распространение коронавируса, из-за корого больницы в Сан-Паулу оказались перегружены больными.

По состоянию на понедельник более 6400 пациентов были госпитализированы в отделения интенсивной терапии по всему штату. Таким образом, был перекрыт прошлый антирекорд, поставленный в июле прошлого года – тогда в больницы было госпитализировано 6250 человек.

«Это исторический рекорд с февраля прошлого года, когда у нас был зафиксирован первый случай Covid-19 в Бразилии, здесь, в штате Сан-Паулу», – рассказал губернатор Дориа. И добавил – для снижения заболеваемости все большие собрания будут запрещены в любое время суток, нарушения будут караться штрафами.

Сан-Паулу, Елена Васильева

Сан-Паулу. Другие новости 25.02.21

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