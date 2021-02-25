Гондурас одобрил применение российской вакцины Sputnik V

Гондурас санкционировал экстренное использование российской вакцины Sputnik V против Covid-19. Об этом сообщило в среду Управление по регулированию здравоохранения Гондураса (ARSA).

В заявлении ARSA подробно говорится, что разрешение было датировано 19 февраля и основано на рассмотрении «регулирующих органов регионального уровня» в качестве меры по борьбе с пандемией.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд России, объявил, что Гондурас стал 36-й страной, одобрившей применение вакцины Sputnik V.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 25.02.21

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