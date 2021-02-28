В России за сутки выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 11 тысяч 359 новых случаев заражения COVID-19.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, умерли 379 человек, выздоровели – 12 тысяч 391. Наибольшее число вновь заболевших и скончавшихся зафиксировали в Москве.

Отметим, что с 23 февраля в РФ ежедневно регистрируется менее 12 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии ковидом заболели более 4 млн 246 тыс россиян, 86 тыс 122 из них от инфекции скончались. В мире эти показатели составляют соответственно 113 млн 746 тыс и более 2,5 млн человек.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.02.21

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