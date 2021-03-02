В гигантском борделе началась вакцинация от коронавируса – привьются почт 2000 секс-работниц

Вакцинация от коронавируса началась в крупнейшем борделе Бангладеша в Даулатдиа. В нем работают 1900 проституток, первая сотня из них получила укол с препаратом от Сovid-19 в конце прошлой недели, подтвердил совет здравоохранения региона Асиф Махмуд.

«Вакцинация секс-работников абсолютно необходима. Тысячи людей ежедневно ходят в публичные дома, а поставщики услуг подвергаются высокому риску заражения коронавирусом», – рассказал СМИ Асиф Махмуд.

Бангладеш с населением 168 миллионов человек является одной из немногих мусульманских стран, где проституция легальна при условии, что секс-услуги оказывает лицо старше 18 лет.

В этой густонаселенной стране каждый день регистрируется рост числа инфицированных сотен человек: по данным сервера worldometer.info в понедельник их было 585. Всего в стране зарегистрировано более 546 тысяч случаев заболевания, 8416 человек умерли.

Дакка, Елена Васильева

Дакка. Другие новости 02.03.21

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