Гидроксихлорохин больше не рекомендован в США для лечения ковида

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения настоятельно рекомендовала не использовать гидроксихлорохин для лечения Covid-19 после анализа всех существующих исследований по этому вопросу.

Группа объявила эту рекомендацию в медицинском журнале BMJ в понедельник как часть первой версии жизненного руководства ВОЗ по лекарствам для предотвращения Covid-19.

Эксперты пришли к выводу, что прием гидроксихлорохина не предотвращает госпитализацию или смерть от Covid-19. Группа также рекомендовала исследователям, изучающим гидроксихлорохин как средство профилактики Covid-19, также известного как профилактика, рассмотреть возможность прекращения испытаний.

Гидроксихлорохин обычно используется для лечения аутоиммунных заболеваний и профилактики малярии, но в начале пандемии бывший президент США Дональд Трамп рекламировал его как «средство, изменившее правила игры», что вызвало шквал клинических испытаний и рост продаж препарата. Но многие исследования позже показали, что лекарство не помогло в лечении пациентов с коронавирусом, а также не помогло предотвратить инфекцию, сообщает CNN.

Рекомендация комиссии основана на шести исследованиях, в которых приняли участие более 6000 участников. В трех испытаниях участвовали добровольцы, у которых было известно о контакте с Covid-19.

«Группа посчитала, что дальнейшие исследования вряд ли позволят выявить подгруппу пациентов, которые получили пользу от профилактики гидроксихлорохином по наиболее важным исходам (смертность, госпитализация), учитывая стабильные результаты испытаний, завершенных на сегодняшний день», – пишут исследователи.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже отозвало разрешение на экстренное использование препарата против коронавируса в прошлом году, а Национальные институты здравоохранения прекратили свои исследования.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 02.03.21

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