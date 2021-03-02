Ученые бьют тревогу: бразильский штамм коронавируса обходит иммунитет от Covid-19

Выявленный в Бразилии новый штамм коронавируса способен преодолевать иммунитет, выработанный после Covid-19. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование, проведенное бразильскими и британскими учеными. Специалисты допустили, что вакцины окажутся менее эффективными против этой разновидности коронавируса.

Исследование проводилось в бразильском городе Манаус, где в начале ноября впервые был выявлен новый штамм P.1. Согласно выводам ученых, из 100 человек, переболевших ковидом в первую волну пандемии, от 25 до 61 могут повторно заразиться новым вариантом вируса. Более того, указали они, бразильский штамм в 1,4-2,2 раза более заразен, чем другие разновидности коронавируса.

Как пишет The New York Times, в Манаусе с населением 2 млн человек в первую волну пандемии переболели примерно 75% горожан. Однако в конце прошлого года и начале 2021-го в городе был зафиксирован новый всплеск заболеваемости. Новым вариантом вируса заразились многие из тех, кто уже переболел ковидом. По оценке ученых, на начало января на бразильский штамм приходилось 87% выявленных в Манаусе новых случаев коронавируса.

Исследователи попытались объяснить резкий рост заболеваемости в городе. Ученые обнаружили, что бразильский штамм имеет более 17 мутаций и три изменения приходятся на спайковый белок, который вирус использует для проникновения в клетки человека и против которого вырабатывают иммунитет нынешние вакцины. «Мутации вокруг шипа позволяют предположить, что вакцины будут менее эффективными», – заявила FT директор Oxford Nanopore technologies Лейла Лухеши.

Вирусолог из Имперского колледжа Лондона Нуно Фариа рассказал, что британский штамм P.1 изменил эпидемиологические характеристики коронавируса в Манаусе, что привело к новой вспышке заболевания.

Ученые призвали в срочном порядке проверить эффективность уже разработанных вакцины против бразильского штамма, пишет Forbes.

Новый штамм Р.1, помимо Бразилии, обнаружен еще в 24 странах, в том числе в Бельгии, Швеции и Великобритании и США.

Москва, Наталья Петрова

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