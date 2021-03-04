«Стоило лишь расслабиться...» В одном из районов Бурятии ввели карантин из-за всплеска Covid-19

В Селенгинском районе Бурятии усилили ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. На территории района вновь запретили работать общепиту, кинозалам, учреждениям культуры и дополнительного образования. Карантин вводится с 4 по 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В настоящий момент показатели заболеваемости Covid-19 в Селенгинском районе, где выявлен очаг инфицирования, значительно превышают среднереспубликанский показатель

«По решению оперштаба с 4 марта в течение 14 дней на территории района приостановлено проведение любых досуговых, спортивных, культурных мероприятий с очным участием зрителей. Приостановлена работа предприятий общепита, кинозалов, учреждений культуры и дополнительного образования», – говорится в сообщении республиканского правительства.

Спортивным командам разрешили выезжать на соревнования за пределами района только при наличии отрицательных тестов на коронавирус.

Во всех организациях и предприятиях района будут усилены противоэпидемические мероприятия.

Глава республики Алексей Цыденов поручил властям муниципалитета и минэкономики региона разработать меры поддержки предпринимателей. Минздраву поручено организовать тестирование всех контактных лиц. Специалисты министерства скорректируют распределение вакцины, чтобы направить в район больше доз.

«Я прошу всех глав муниципальных образований обратить особое внимание на эту ситуацию в Селенгинском районе. В течение всего прошлого года была выстроена система профилактических мер. Стоило расслабиться – мы имеем такую ситуацию. Активизируйте работу районных оперштабов, усильте контрольные мероприятия. Расслабляться рано», – заявил Алексей Цыденов.

Согласно последним данным региональнго управления Роспотребнадзора, в Бурятии с начала эпидемии зарегистрировано 34 133 случая заражения коронавирусом, выздоровели 31 904 человека, скончался 721 человек.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

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