Израиль больше не является страной с самой быстрой вакцинацией в мире

Израиль утратил позицию лидера среди стран с самой быстрой вакцинацией от коронавирусной инфекции в мире. Теперь самой быстрой страной является Чили.

Министерство здравоохранения Чили сообщает, что за последние семь дней было введено 1,08 дозы вакцины на 100 жителей. До сих пор лидером оставался Израиль, но темпы вакцинации замедляются и теперь его значение составляет 1,03 введенной дозы препарата на 100 жителей за последние семь дней.

Израиль по-прежнему занимает лидирующие позиции в области вакцинации населения. На 100 жителей Израиля вводится 102 дозы вакцины по сравнению с 25 в Чили, что является четвертым по величине показателем в мире.

«В общей сложности мы поставили почти пять миллионов доз вакцины и вакцинировали более четырех миллионов человек», – сказал министр здравоохранения Чили Энрике Пэрис. Примерно пятая часть населения этой латиноамериканской страны получила хотя бы одну дозу препарата.

Чили заказала препараты у нескольких производителей, но в настоящее время в основном используется продукция китайской компании Sinovac.

Значительный успех вакцинации сдерживает, но пока не остановил полностью распространение коронавируса в латиноамериканской стране. Во вторник Чили объявила, что за предыдущие 24 часа было зарегистрировано около 3500 новых случаев заражения. Во время эпидемии инфекция была выявлена ​​примерно у 864 000 человек, из которых 21 000 умерла.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 10.03.21

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