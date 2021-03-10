Бразилия пережила самый смертоносный день с начала пандемии

Бразилия сообщила о рекордно высоком уровне смертности от Covid-19.

Во вторник в стране умерли 1972 человека с подтвержденной инфекцией Covid-19, в результате чего общее число погибших в стране составило около 268 370 человек.

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о не менее 70 764 новых случаях заболевания Covid-19, в результате чего число случаев коронавируса в стране достигло 11 122 429 человек.

В юго-восточном штате Сан-Паулу во вторник органами здравоохранения штата было зарегистрировано рекордное количество смертей, связанных с Covid-19, – 517 за последние 24 часа.

По официальным данным, на вторник в Сан-Паулу погибло около 62 101 человека, связанного с Covid-19, и выявлено не менее 2 134 020 случаев.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия продолжает оставаться страной с третьим по величине числом случаев Covid-19 в мире после США и Индии и вторым по количеству смертей от Covid-19 после США.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.21

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