В США вакцину от коронавируса испытывают на детях

Дети в возрасте от шести месяцев до 12 лет в Соединенных Штатах начали получать первую дозу вакцины от Moderna в рамках тестов на безопасность и эффективность вакцинации. Moderna планирует испытания на 6750 детях из США и Канады.

Испытания пройдут как минимум в восьми штатах США, включая Калифорнию, Техас, Аризону и Южную Каролину, сообщила американская радиостанция NPR со ссылкой на заявление компании.

Половина детей получит вакцину мРНК-1273 на второй и третьей фазах клинических испытаний, а половина получит физиологический раствор. Дозы будут вводиться с интервалом в 28 дней. Дети получают дозы от 25 до 100 микрограммов, что соответствует диапазону, разрешенному для вакцинации взрослых. Исследование координируется с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAD) и Управлением передовых биомедицинских исследований и разработок (BARDA).

«Мы рады, что вторая и третья фазы тестирования мРНК-1273 начались у здоровых детей в США и Канаде, и мы благодарим NIAD и BARDA за их сотрудничество», – сказал директор Moderna Стефан Бансель. «Это педиатрическое исследование поможет нам определить потенциальную безопасность нашей вакцины против COVID-19 для этой важной группы молодых людей», – добавил он.

При мониторинге побочных эффектов вакцины врачи проводят две телемедицинские проверки после каждой дозы. Затем будут проводиться ежемесячные проверки. Родителям также необходимо будет вести учет состояния ребенка на смартфоне.

Moderna еще не опубликовала дополнительную информацию о тестировании молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет. Представители компании только проинформировали радиостанцию ​​NPR о том, что такое исследование уже ведется, и уже собрали для него 3000 участников.

Pfizer также тестирует свою вакцину на подростках в возрасте от 12 до 15 лет. В исследовании задействовано 2259 ччеловек. Pfizer хочет опубликовать результаты за первое полугодие этого года, заявила Джерика Питтс, представитель компании. Однако она добавила, что компания Pfizer не начала отдельное педиатрическое исследование своей вакцины у детей младше 12 лет.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 18.03.21

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