ВОЗ: статистика заболевания Covid-19 растет в мире пятую неделю подряд

Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа растет по всему миру пятую неделю подряд. Об этом сообщила накануне на пресс-конференции Мария ван Керхове, технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по реагированию на коронавирус. ВОЗ наблюдает тревожные тенденции в Европе, а также в ряде других регионов мира.

«В четырех из пяти регионов ВОЗ наблюдается рост передачи», – сказала эксперт на брифинге. – Это пятая неделя подряд во всем мире, когда мы наблюдаем рост передачи. За последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 8%».

По данным ВОЗ, в Европе рост составил 12%, в том числе благодаря распространению по территории варианта коронавируса B.1.1.7, который начинает распространяться во многих странах восточной части Европы.

В регионе Юго-Восточной Азии число случаев заболевания увеличилось на 49%, в основном за счет роста статистики заболеваемости в Индии и ряде других стран.

В регионе Восточного Средиземноморья рост составил 8%.

В регионе Западной части Тихого океана наблюдался рост на 29%, в основном за счет увеличения случаев заболевания на Филиппинах и в Папуа-Новой Гвинее.

«За последние семь дней в Северной и Южной Америке наблюдался небольшой спад», – отметила Мария ванн Керхове. – Но в целом мы наблюдаем растущие тенденции, и это тревожные тенденции».

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 23.03.21

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