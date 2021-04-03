Число умерших от COVID-19 в России превысило 100 тысяч

В России за сутки зафиксировано 9 тысяч 21 новый случай коронавируса в 84 регионах. Без клинических проявлений болезнь протекает у 13,6% вновь выявленных зараженных.

По данным оперативного штаба, за минувший день зарегистрировано 384 летальных исхода.

В целом с начал пандемии в России выявлено 4 миллионе 572 тысяч 77 случаев коронавируса в 85 регионах. От инфекции умерли 100 тысяч 17 человек. На сегодняшний день выздоровели 4 миллиона 195 тысяч 869 жителей страны.

Москва, Игорь Юров

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