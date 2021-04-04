В России за сутки зафиксировано менее 9 тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки зафиксировано 8 тысяч 817 новых случаев коронавируса.

Как сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19, в течение 3 апреля в стране от ковида умерли 357 человек, выздоровели 8 тысяч 212.

Всего с начала пандемии в РФ выявлено 4 млн 580 тыс 894 зараженных CJVID-19. От инфекции скончались 100 тысяч 374 человека.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.04.21

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