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Понедельник, 5 апреля 2021, 10:09 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Минздрав Южной Кореи анонсировал четвертую волну коронавируса

Министр здравоохранения Южной Кореи Квон Док Чхол предупредил, что Южная Корея стоит перед угрозой четвертой волны коронавируса. В стране пятый день подряд зарегистрировано более 500 новых случаев заболевания.

«За последнюю неделю количество новых случаев ежедневно составляло около 500, что явно свидетельствует об увеличивающейся тенденции заражения», – сказал Квон на брифинге в воскресенье.

Он попросил общественность следовать протоколам здравоохранения, чтобы предотвратить заражение Covid-19, отменить все ненужные встречи и активно участвовать в процессе вакцинации.

Официальный представитель здравоохранения Сон Янг-Рэй на том же брифинге сказал, что правительство будет отслеживать тенденцию распространения инфекции на этой неделе и примет решение, следует ли корректировать меры социального дистанцирования, сообщает CNN.

Москва, Елена Васильева

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