В столице Индии ввели комендантский час из-за коронавируса

В столице Индии ввели комендантский час для борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Hindustan Times.
Комендантский час будет действовать каждой ночью с 22:00 до 5:00. В это время запрещается работать заведениям общепита, а также проводить массовые мероприятия, в том числе играть свадьбы.
В ночное время в Нью-Дели будут работать только магазины, продающие жизненно необходимые товары, и аптеки. Кроме того, жителям запрещено собираться группами более двух человек.
В Индии растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Страна находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев Covid-19. По данным Университета Джона Хопкинса, в Индии зафиксировано более 12,6 млн заболевших. Жертвами инфекции стали свыше 165 тысяч человек.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
Нью-Дели. Другие новости 06.04.21
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