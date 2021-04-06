В столице Индии ввели комендантский час из-за коронавируса

В столице Индии ввели комендантский час для борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Hindustan Times.

Комендантский час будет действовать каждой ночью с 22:00 до 5:00. В это время запрещается работать заведениям общепита, а также проводить массовые мероприятия, в том числе играть свадьбы.

В ночное время в Нью-Дели будут работать только магазины, продающие жизненно необходимые товары, и аптеки. Кроме того, жителям запрещено собираться группами более двух человек.

В Индии растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Страна находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев Covid-19. По данным Университета Джона Хопкинса, в Индии зафиксировано более 12,6 млн заболевших. Жертвами инфекции стали свыше 165 тысяч человек.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 06.04.21

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