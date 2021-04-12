Индия запретила экспорт ремдесивира из-за третьей волны коронавируса

Индия запретила экспорт противовирусного препарата ремдесивира и его активных фармацевтических ингредиентов после увеличения числа случаев коронавируса, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны в воскресенье.

Запрет будет применяться к инъекционным ремдесивиру и активным фармацевтическим ингредиентам ремдезивира (API) до тех пор, пока ситуация с Covid-19 в стране не улучшится, говорится в заявлении министерства здравоохранения.

По данным министерства, по состоянию на воскресенье насчитывается 1 108 087 активных случаев Covid-19, и они неуклонно растут, добавив, что этот рост привел к внезапному всплеску спроса на противовирусный препарат ремдесивир и его активные фармацевтические ингредиенты, используемые в лечении больных коронавирусом.

Министерство ожидает возможности дальнейшего увеличения этого спроса в ближайшие дни.

В настоящее время семь индийских компаний производят препарат по добровольному лицензионному соглашению с Gilead Sciences, США.

Отметим, что медицинском сообществе Европы и в США преобладает мнение, что ремдесивир не оказывает значимого влияние на лечение коронавирусной инфекции нового типа. На первоначальном этапе развития пандемии данный препарат в комплексе с антибиотиками активно применялся в схемах лечения заболевания.

Нью-Дели, Елена Васильева

Нью-Дели. Другие новости 12.04.21

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