Ученые не нашли связи британского штамма коронавируса с высокой смертностью

Ученые из Великобритании выяснили, что британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения Covid-19 и не является более смертоносным. К такому выводу специалисты пришли после проведения двух исследований, результаты которых опубликованы в научном журнале The Lancet.

«Мы не обнаружили подтверждений связи между тяжестью протекания заболевания и смертностью и штаммом B.1.1.7», – говорится в статье.

Кроме того, ученые заявили, что не выявили изменений в симптомах или продолжительности болезни при заражении британским штаммом.

Также не обнаружена связь британской мутации с ростом повторных случаев заражения ковидом. Таким образом, существующие вакцины против коронавируса останутся эффективными от британского штамма.

При этом исследователи подтвердили, что британский вариант коронавируса является более заразным, передает «Прайм».

Новая мутация коронавируса была выявлена в Соединенном Королевстве в середине декабря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Джонсон в январе заявлял, что британский штамм коронавируса на 30% более смертелен, чем первоначальный, уханьский вариант, и до 70% более заразен.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.04.21

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