В мире 7 недель подряд растет заболеваемость и смертность от коронавируса – ВОЗ

В мире седьмую неделю подряд наблюдается неуклонный рост случаев заболевании коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом накануне на пресс-конференции заявил генеральный директор ВОЗ

Тедрос Адханом Гебрейсус. Также неуклонно растет и смертность от данного заболевания.

«В январе и феврале в мире шесть недель подряд наблюдалось снижение числа случаев заболевания, – отметил глава ВОЗ. – Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей в течение четырех недель. Прошлая неделя была четвертой по количеству случаев за одну неделю».

По его словам, в нескольких странах Азии и Ближнего Востока наблюдается значительный рост заболеваемости.

По словам Гебрейсуса, которого цитирует CNN, рост наблюдается, несмотря на то, что во всем мире вводится более 780 миллионов доз вакцины. При этом, глава Воз настаивает, что вакцинацию надо продолжать, и что она жизненно важна и является мощным инструментом в борьбе с пандемией.

Он подчеркнул, что меры общественного здравоохранения – ношение масок, физическое дистанцирование, вентиляция, гигиена рук, наблюдение, тестирование, отслеживание и изоляция – помогают остановить инфекции и спасти жизни.

«Путаница, самоуспокоенность и непоследовательность в мерах общественного здравоохранения и их применении являются движущей силой передачи и уносят жизни, – отметил Тедрос. – Требуется последовательный, скоординированный и комплексный подход».

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 13.04.21

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