Нью-Дели на неделю уходит на изоляцию – ситуация с коронавирусом очень плохая

Система здравоохранения Дели находится на пределе возможностей – сообщает правительство индийской столицы. В понедельник в стране был зафиксирован рекорд – 273 810 новых заражений коронавирусом нового типа за последние 24 часа.

Власти Нью-Дели с вечера понедельника переводят 20 миллионов жителей индийской столицы в однонедельное заключение, чтобы попытатьс сдержать вспышку Covid-19 и снизить нагрузку на больницы. Стоит отметить, что в Индии пять дней подряд

преодолевается отметка в 200 000 новых случаев ежесуточно.

В Нью-Дели, самом пострадавшем городе страны с населением 1,3 миллиарда человек, за 24 часа было зарегистрировано более 25 000 случаев заболевания. Почти треть протестированных была положительной. «Система здравоохранения Дели находится на пределе возможностей. Ситуация с Covid-19 серьезная», – сказал Арвинд Кеджривал, глава местного правительства. «Если мы не введем изоляцию сейчас, мы столкнемся с еще большей катастрофой. Карантин начнется сегодня вечером и продлится до следующего понедельника», – отметил чиновник.

По словам Арвинда Кеджривала, предприятия будут закрыты, поездки будут разрешены только для людей, выполняющих функции, которые считаются необходимыми. «Сдерживание не остановит пандемию, но замедлит ее. Мы воспользуемся этой неделей заключения, чтобы улучшить ситуацию в больницах», – добавил чиновник.

Подобные ограничения уже были введены в других частях страны, особенно в штатах Махараштра (запад), где расположена финансовая столица Бомбей, и Тамил Наду (юг), сообщает газета «Фигаро».

Нью-Дели, Елена Васильева

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