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Пятница, 23 апреля 2021, 12:37 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Доза вакцины AstraZeneca или Pfizer снижает риск заражения коронавирусом почти на две трети

Одна доза вакцины AstraZeneca или Pfizer снижает риск заражения коронавирусом почти на две трети. Это было обнаружено в ходе исследования Оксфордского университета в сотрудничестве с Управлением национальной статистики, которое проанализировало результаты тестов на Covid-19, проведенных более чем 350 000 человек в Соединенном Королевстве в период с декабря по апрель текущего года.

Исследователи обнаружили, что через 21 день после введения первой дозы время, необходимое иммунной системе, чтобы отреагировать на заражение коронавирусом, уменьшилось на 65%, сообщает агентство ANSA.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 23.04.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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