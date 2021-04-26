Страны Евросоюза назвали условие приема туристов летом

Страны Евросоюза летом будут открыты для иностранцев, которые сделали прививку от Covid-19. Но только теми вакцинами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она акцентировала внимание, что все одобренные препараты используют для вакцинации жителей США.

«Все 27 стран, входящие в ЕС, будут, безусловно, принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными EMA. Насколько я понимаю, американцы используют одобренные вакцины», – цитирует главу Еврокомиссии The New York Times.

На данный момент одобрение ЕМА получили четыре вакцины от коронавируса, произведенные фирмами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Эти препараты одобрила и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ до сиз пор не дала одобрение ни одной из российских вакцин, заявляя, что специалистам нужно больше информации.

Напомним, власти США призвали перестать прививать американцев препаратом Janssen от компании Johnson & Johnson из-за нескольких случаев острого тромбоза.

Брюссель, Наталья Рязанова

Брюссель. Другие новости 25.04.21

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