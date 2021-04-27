Pfizer приступила к тестированию таблеток от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer запустила тестирование своих таблеток от ковида в США и Бельгии. Если испытания пройдут успешно, препарат будет доступен к концу этого года, сообщает The Telegraph.

Противовирусный препарат проходит испытания под кодовым названием PF-07321332 и направлен на атаку шипового белка вируса SARS-CoV-2, кончика, с помощью которого коронавирус прикрепляется к инфицированной клетке. Препарат, если тесты пройдут успешно, должен предотвратить репликацию вируса.

Компания Pfizer начала заниматься производством препарата в прошлом году, тогда как в июле в наличии было всего несколько миллиграммов, в октябре – уже килограммы.

«PF-07321332 возник как потенциальное пероральное лекарство, которое можно прописать при первых признаках инфекции», – сказано в официальном заявлении, опубликованном в прошлом месяце.

Ожидается, что в клинических испытаниях примут участие 60 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Главный вопрос сейчас – насколько хорошо препарат перенесут пациенты.

Первый этап должен закончиться в конце мая.

На втором этапе исследователи изучат, как добровольцы реагируют на многократные дозы. На третьем этапе исследования будут сосредоточены на влиянии пищи на лекарство. Как сообщает Telegraph, потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, будет ли пероральное лечение также эффективным у людей с более тяжелой или поздней стадией COVID-19.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 27.04.21

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