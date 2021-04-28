Врачи посоветовали проверять антитела к Covid-19 раз в три месяца

Иммунитет у переболевших коронавирусом длится меньше, чем у привитых людей. Поэтому нужно проверяться на антитела каждые два-три месяца, посоветовала главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

«Если люди привитые, проверяться раз в полгода достаточно. Если вы перенесли заболевание, нужно раз в два-три месяца проверять титры антител», – сказала Лысенко в интервью ТАСС.

Она посоветовала сдавать анализ в одной и той же лаборатории или по одинаковым методикам. Если количество антител близко к верхней границе допустимого, лучше сделать прививку, даже если вы до этого переболели Covid-19.

По словам Лысенко, к ним в больницу пока не обращались пациенты, которые заразились коронавирусом во второй раз.

«Истинных случаев повторного заражения мы не видели. Но есть ряд пациентов, у кого подавлен иммунитет. Они просто не вырабатывают антитела к вирусу», – рассказала главврач.

Московская больница №52 стала одной из первых, где развернули «красную зону» и начали принимать больных с коронавирусом.

По данным портала Gogov.ru, на 28 апреля в России 11,9 млн человек получили хотя бы один компонент вакцины от Covid-19. И 7,12 млн человек, то есть 4,87% от населения, привиты полностью.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.04.21

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