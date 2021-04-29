Ученые назвали витамины против тяжелой формы Covid-19

Сочетание витаминов С и D с мелатонином и цинком помогает в профилактике тяжелой формы коронавируса. К такому выводу пришли итальянское ученые после полугода анализа влияния добавок на самочувствие пациентов.

«Ежедневно следует принимать один-два грамма аскорбиновой кислоты (витамина С). Витамин D можно принимать как ежедневно, так и один раз в месяц, в пределах 50000 международных единиц, предпочтительно на полный желудок», – приводит слова профессора медицины Сальваторе Коррао РИА «Новости».

Лучше всего сочетать витамины с приемом 6-10 мг мелатонина (противопоказан некоторым пациентам) каждый вечер. И ежедневно съедать по 50 мг чистого цинка, но постепенно сократить дозу до 25 мг, поскольку он накапливается в организме.

Коррао предупредил, что принимать эти вещества нужно после консультации с врачом и под наблюдением.

Накануне стало известно, что российский препарат от коронавируса «Мир-19» допущен ко второй стадии клинических испытаний. Разработчики лекарства обещают, что его прием поможет и для профилактики, и для лечения Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.04.21

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