С начала пандемии в мире коронавирусом заболело 150 миллионов человек

150 миллионов случаев заболевания и 3,13 миллиона смертей во всем мире – таковы обобщенные данные по пандемии коронавирусной инфекции нового типа, которые озвучило агентство AFP.

Количество новых ежедневных заражений в настоящее время достигает уровней, невиданных с начала пандемии. Согласно отчету, опубликованному в четверг, от пандемии с декабря 2019 года погибло не менее 3152646 человек. Больше всего погибших в США (574 329), за ними следуют Бразилия (401 186), Мексика (215 918), Индия (204 832) и Соединенное Королевство (127 480). Среди наиболее пострадавших стран Европы – Венгрия, там самые большие цифры по смертности на 1000 человек.

«Эти цифры в глобальном масштабе занижены. Они основаны на ежедневных отчетах национальных органов здравоохранения без учета переоценок на основе статистических данных», – уточняют эксперты AFP.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 30.04.21

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