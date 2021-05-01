В России за сутки выявлено более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 9 тысяч 270 новых случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончались 392 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в течение апреля в стране зафиксировано 260 тысяч 294 заболевших COVID-19. Это на 12% меньше, чем в марте. От коронавируса скончались 11 тысяч 287 человек, что так же на 12% ниже показателей предыдущего месяца.

Всего за время пандемии в России, по официальным данным, зарегистрировано 4 миллиона 814 тысяч 558 зараженных ковидом и 110 тысяч 520 смертей от инфекции. Летальность заболевания на сегодняшний день в среднем по стране составляет 2,3%.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 01.05.21

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