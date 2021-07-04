Число суточных заражений коронавирусом в России впервые за полгода превысило 25 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России впервые со 2 января превысило 25 тысяч.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 июля в стране зафиксировано 25 тысяч 142 вновь заболевших. Это самый высокий показатель со 2 января (тогда было выявлено 26 тысяч 301). Тем прироста составляет 0,45%.

По числу новых случаев лидируют Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская и Воронежская области.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сутки зафиксировано 663 летальных исхода (накануне было 697 – максимум за весь период пандемии). Условная летальность составляет 2,46%. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской и Нижегородской областях, Бурятии и Краснодарском крае.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России инфекцией, по официальным данным, заразились 5 миллионов 610 тысяч 941 человек. Скончались от коронавируса 137 тысяч 925.

Москва, Игорь Юров

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