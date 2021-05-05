На Сейшелах, где вакцинировано 85 процентов населения, начался рост случаев ковида

На Сейшельских островах наблюдается рост случаев заболевания Covid-19, несмотря на то, что 85% населения вакцинировано от коронавируса.

По данным министерства здравоохранения страны, в среду на Сейшельских островах зарегистрирован всплеск заболеваемости, несмотря на то, что островное государство уже вакцинировало 59 676 человек.

Министерство сообщило о 497 случаях заболевания за трехдневный период, сообщает CNN. На сегодняшний день на Сейшельских островах диагностировано 6 373 случая Covid-19. Национальная телекомпания страны, Сейшельская радиовещательная корпорация (SBC), сообщила в апреле, что южноафриканский вариант был обнаружен у нескольких пациентов.

В понедельник министерство здравоохранения закрыло специализированные медицинские клиники и приостановило операции, помимо неотложных операций и лечения рака.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 05.05.21

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