Индия установила новый антирекорд по заболевшим Covid-19 за сутки

В Индии число новых случаев заражения Covid-19 достигло рекордной отметки в 412 262 случаев за сутки. За тот же срок в стране умерли 3980 пациентов с коронавирусом, пишет Times of India.

Прирост заболевших стал рекордным с 1 мая, когда за сутки врачи выявили 401 993 новых заболевших. По данным индийского Минздрава, всего с начала пандемии в стране заразились Covid-19 уже 21 077 410 человек.

Главный научный советник премьер-министра Индии Виджай Рагхаван предупредил, что в стране неминуема третья волна коронавируса. Решающим стало высокое распространение нового штамма Covid-19, который называется «индийским» и более устойчив к используемым мерам борьбы с вирусом.

«Мы должны готовиться к новым волнам Covid-19… Вторая волна коронавируса возникла в Индии, поскольку иммунитет от первой волны не был широко распространен и была снижена бдительность», – приводит слова советника The Indian Express.

Виджай Рагхаван назвал медицинские маски и соблюдение дистанции критически важными мерами для борьбы с Covid-19.

США сохраняют лидерство по числу заразившихся коронавирусом, второе место занимает Индия. По количеству умерших пациентов с Covid-19 Индия пока занимает третье место после Штатов и Бразилии.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

Нью-Дели. Другие новости 06.05.21

В Египте ввели жесткий локдаун. / «Резкое снижение заболеваемости»: вакцина от полиомиелита борется с Covid-19. / В майские праздники в поликлиниках и торговых центрах можно поставить прививку от Covid-19 (СПИСОК). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»