ВОЗ: вариант Covid-19, выявленный в Индии, вызывает озабоченность

Всемирная организация здравоохранения классифицировала вариант Covid-19 B.1.617, который был впервые обнаружен в Индии, как вариант, вызывающий беспокойство, заявил технический руководитель ВОЗ по Covid-19 на брифинге в понедельник.

Маркировка «вызывающий озабоченность вариант» указывает на то, что идентифицированный вариант может указывать, среди других показателей, на то, что на вариант нужно смотреть с повышенным вниманием.

«Имеется некоторая доступная информация, позволяющая предположить повышенную трансмиссивность B.1.617», – сказала Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ по Covid-19, которую цитирует CNN.

По словам представителей ВОЗ, количественная оценка риска, связанного с этим вариантом, потребует реальных данных в дополнение к усиленному геномному надзору.

«Несмотря на то, что некоторые предварительные исследования продемонстрировали повышенную трансмиссивность, нам нужно гораздо больше информации об этом варианте вируса в этой линии и во всех подлиниях», – рассказала Ван Керхове в понедельник. «Нам нужно провести более целенаправленное секвенирование и распространить его в Индии и других странах, чтобы мы знали, сколько этого вируса циркулирует», – добавила она.

ВОЗ сообщила, что опубликует дополнительную информацию об этом варианте в своем отчете о ситуации во вторник.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 11.05.21

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