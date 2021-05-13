Число случаев коронавируса в мире вышло за пределы в 160 млн

По данным Американского университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения Covid-19 во всем мире с начала пандемии превысило показатель в 160 миллионов. С начала пандемии погибло более 3,32 миллиона человек.
Соединенные Штаты остаются наиболее пострадавшей от нового коронавируса страной в мире в абсолютном выражении: 32,8 миллиона случаев заболевания и 583 650 смертей. За ними следуют Индия и Бразилия. За ними – страны ЕС.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 13.05.21
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