Глава ВОЗ привился от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус привился от коронавируса. Об этом он сообщил в своем микроблоке в твиттере. «Сегодня наступила моя очередь сделать прививки от COVID-19 в Университетской клинике Женевы», – написал Гебрейесус. Он также призвал всех воспользоваться возможностью и привиться. «Вакцины спасают жизни. Очень важно как можно быстрее доставить их во все округа. Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, вакцинируйтесь, когда наступит ваша очередь», – отметил глава ВОЗ.

Напомним, что по данным Университета Джонса Хопкинса, который собирает статистку по всему миру, на сегодняшний день количество заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа на Земле прошло отметку в 160 миллионов, умерло от нее – более 3,32 млн человек.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 13.05.21

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