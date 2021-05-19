Индия установила новый антирекорд по смертности от Covid-19

Индия в очередной раз обновила рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. По данным минздрава страны, за последние 24 часа Covid-19 стал причиной смерти 4 529 человек. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 18 мая, когда скончались 4 329 больных.

За минувший день в Индии было выявлено более 267 тыс. случаев инфицирования. С 16 мая в стране регистрируется меньше 300 тыс. заболевших ковидом за сутки. Резкий всплеск случаев Covid-19 в Индии произошел в апреле. В начале мая, на пике заболеваемости, в Индии ежедневно выявляли от 401 тыс. до 414, 2 тыс. зараженных коронавирусом.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано почти 25,5 млн случаев Covid-19. По этому показателю Индия находится на втором месте в мире после США. В стране скончались более 283 тыс. больных коронавирусом.

Нью-Дели, Наталья Петрова

Нью-Дели. Другие новости 18.05.21

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