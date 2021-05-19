В Китае за 9 дней привили от ковида 100 миллионов человек

В Китае власти привили от коронавируса 100 миллионов человек за 9 дней. По данным Национальной комиссии здравоохранения, в Китае в настоящее время введено более 400 миллионов доз вакцины против Covid-19 – больше, чем в США, Великобритании и Германии вместе взятых.

Конечно, 400 миллионов доз не покрывают даже половину населения Китая, составляющую 1,4 миллиарда человек, сообщает CNN. Но темпы вакцинации вызывают восхищение и они ускоряются. Так, 27 марта китайские власти объявили, что привили первые 100 миллионов человек. После этого потребовалось еще 26 дней, чтобы достичь показателя в 200 миллионов, а затем 17 дней, чтобы достичь 300 миллионов вакцинированных.

Последние 100 миллионов доз в Китае были введены всего за девять дней.

Несмотря на то, что центральное правительство и местные власти согласованно продвигали вакцины, в последнее время этой кампании способствовал еще один фактор – страх: в провинциях Аньхой и Ляонин за последние две недели произошел значительный всплеск вакцинации после локальных и очень небольших вспышек Covid-19 – 17 и 25 случаев соответственно.

Но и этих этого хватило для того, чтобы в провинции Аньхой вакцинировать более 1,1 миллиона человек только за один день – 16 мая. Средний ежедневный уровень вакцинации в данной провинции за последнюю неделю составил более 840 000 человек.

По данным государственного информационного агентства Синьхуа, в Шэньяне, столице провинции Ляонин, с 12 мая ежедневно делалось более 100 000 прививок – люди не хотят новых ковидных ограничений и готовы ставить прививки, лишь бы не сидеть запертыми дома.

Влияние новых вспышек также ощущалось по всей стране: только в минувшую пятницу 14 миллионов человек были вакцинированы по всему Китаю- это случилось сразу через несколько дней после появления новостей о случаях заболевания в Аньхое и Ляонине.

А в Пекине почти 80% людей в возрасте 18 лет и старше получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19, сообщило на этой неделе государственное издание Global Times, что приблизило столицу к желанной цели – достижению коллективного иммунитета, отмечает CNN.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 19.05.21

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