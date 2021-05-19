ВОЗ: число случаев Covid-19 снижается третью неделю подряд

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зарегистрированные случаи Covid-19 во всем мире снижаются третью неделю подряд. Однако подтвержденные цифры все еще находятся на одном из самых высоких уровней с начала пандемии.

На этой неделе во всем мире было зарегистрировано еще 4,8 миллиона новых случаев Covid-19, а также почти 86 000 новых случаев смерти- об этом говорится в Еженедельном эпидемиологическом отчете ВОЗ по Covid-19, в котором собраны данные национальных органов здравоохранения до 16 мая.

Число случаев заболевания снизилось на 12% по сравнению с предыдущей неделей. Европа сообщила о самом резком спаде – на 26% меньше случаев за неделю.

«Все регионы сообщили о снижении числа новых случаев на этой неделе, за исключением Региона Западной части Тихого океана, где частота новых случаев была аналогична показателю на предыдущей неделе», – говорится в сообщении.

Глобальное падение в последние недели произошло после того, как в апреле число случаев Covid-19 достигло рекордного уровня . Covid-19 продолжает быстро распространяться во многих странах.

Наибольшее количество новых случаев было в Индии: на этой неделе заболели еще 2,3 миллиона человек – на 13% меньше, чем на прошлой неделе. В Бразилии было зарегистрировано 437 000 новых случаев заболевания, что на 3% больше, чем на предыдущей неделе.

В то время как Индия уже находится в кризисе, во многих странах, включая Непал, Шри-Ланку, Вьетнам и Египет, наблюдается тревожный всплеск случаев заболевания и госпитализации, – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге для СМИ.

«Covid-19 уже унес более 3,3 миллиона жизней, и мы приближаемся к тому, что второй год этой пандемии станет гораздо более смертоносным, чем первый», – сказал он.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 19.05.21

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