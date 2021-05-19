За полгода в мире введено более полутора миллиардов доз вакцин от ковида

Спустя шесть месяцев после начала компании по вакцинации во всем мире введено более полутора миллиардов доз вакцины против Covid-19. Почти 60% этого общего количества приходится на три страны: Китай (421,9 миллиона), США (274,4 миллиона) и Индию (184,4 миллиона). Лидером в вопросе вакцинации также является Израиль – шесть из десяти граждан страны полностью вакцинированы то коронавирусной инфекции нового типа.

В антилидерах мирового топа – страны Африки и Украина. Как сообщает агентство «Евроньюс», из 49 миллионов человек, проживающих в стране, две дозы вакцины от ковида получили не более 9 тысяч человек. Министр здравоохранения Украины отправлен в отставку Верховной Радой – с формулировкой «за срыв кампании по вакцинации».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 19.05.21

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