Первый регион в России ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

Глава Якутии Айсен Николаев заявил о введении в республике обязательной вакцинации населения от коронавируса. Такое заявление прозвучало во вторник, 25 мая, на заседании республиканского оперативного штаба, сообщает пресс-служба руководителя региона. Глава республики сослался на постановление главного санитарного врача Якутии Маргариты Игнатьевой об обязательной иммунизации населения, которое вышло 19 мая. Таким образом, Якутия стала первым российским регионом, который ввел такую меру.

В сообщении отмечается, что в первую очередь вакцинироваться обязаны все работники сферы образования, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также весь контингент, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба.

Те работники, кто необоснованно откажется от прививки, могут быть не допущены к работе «в соответствии с принятыми нормативными актами федерального и республиканского уровня», предупредили в региональном руководстве.

Работодателей, не обеспечивших обязательную вакцинацию, будут штрафовать на 200 тыс. рублей. Эта мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе сферы предпринимательства, подчеркнули власти Якутии.

По оценке главы Якутии, эпидемиологическая обстановка в республике остается сложной, продолжается рост заболеваемости Covid-19. Николаев особо обратил внимание на выявление новых случаев в северных районах, в которых долгое время не фиксировались случаи заражения. При этом темпы вакцинации населения остаются низкими. Руководитель республики потребовал ускорить этот процесс. Муниципалитетам и городам поручено принять соответствующие нормативные акты.

Ранее федеральные власти неоднократно заявляли, что вакцинация – это добровольное дело.

Надо отметить, что в Якутии в последние недели ежедневно выявляют немногим больше 100 случаев коронавируса. Всего в республике зарегистрирован 37 821 случай Covid-19, скончались 655 заболевших.

Якутск, Наталья Петрова

Якутск. Другие новости 25.05.21

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