ВОЗ: за неделю заболеваемость ковидом упала в мире на 14 процентов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила во вторник, что за неделю, закончившуюся 23 мая, было зарегистрировано 4,1 миллиона случаев заболевания Covid-19 во всем мире. Этот показатель на 14% меньше, чем цифры предыдущей недели.
ВОЗ также сообщила о 84000 новых случаях смерти от Covid-19 во всем мире, что на 2% меньше, чем на предыдущей неделе.
В отчете отмечается, что наибольшее снижение числа новых случаев заболевания и смерти произошло в европейском регионе. Тем не менее, ВОЗ предупредила, что число случаев Covid-19 в мире в целом остается высоким, сообщает CNN.
«Несмотря на глобальную тенденцию к снижению за последние четыре недели, заболеваемость и смертность от Covid-19 остаются высокими, и во многих странах мира наблюдается существенный рост», – говорится в отчете.
Индия сообщила о наибольшем количестве новых случаев заболевания – 1 846 055 – хотя это на 23% меньше, чем неделей ранее.
В отчете ВОЗ также цитируется исследование, показывающее, что так называемый индийский вариант ковида может привести к тому, что вакцины против Covid-19 потеряют некоторую способность нейтрализовывать его.
«Ожидается эволюция вируса, и чем больше распространяется SARS-CoV-2, тем больше возможностей для его развития», – заявляют эксперты ВОЗ.
Женева, Елена Васильева
Женева. Другие новости 26.05.21
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