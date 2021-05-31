Мужчина умер на входе в больницу, куда пришел сдать тест на коронавирус

В Ростове-на-Дону мужчина скончался на пороге городской больницы, куда его направили для сдачи анализов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.

Мужчина обратился в Центральную городскую больницу с болью в груди и высокой температурой. О приеме у заведующего неврологическим отделением договорилась бывшая жена больного.

Медик осмотрел пациента и заподозрил коронавирусную инфекцию. Мужчину отправили в горбольницу №4, где он сдал тесты и уже направлялся назад к первому врачу, но резко почувствовал себя плохо и упал.

Охранник позвал на помощь, но попытки реанимировать пациента не увенчались успехом. В результате мужчина за день побывал в двух больницах, но, так и не получив необходимой помощи, скончался.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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