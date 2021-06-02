ВОЗ одобрила вторую китайскую вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения одобрила вторую китайскую вакцину от ковида. На этот раз речь идет о препарате CoronaVac, вводимого в двух дозах. По словам генерального секретаря ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, испытания показали, что вакцина безопасна, эффективна и соответствует стандартам качества. Кроме того, она может храниться при более высоких температурах, чем предыдущая вакцина из Китая Cinovac.

Напомним, что первая вакцина о COVID-19 от производителя Sinopharm была одобрена в мае 2021 года. Также были одобрены лицензионные вакцины от Pfizer / BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca, производимые в Индии, Южной Корее и странах ЕС.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 02.06.21

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