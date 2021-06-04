Риск повторного заражения ковидом значительно ниже в первые десять месяцев после болезни

Риск повторного заражения коронавирусом значительно ниже в первые десять месяцев после того, как человек переболел COVID-19. Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами Лондонского университета (UCL), которые изучали вероятность повторной коронавирусной инфекции у клиентов и сотрудников домов престарелых, сообщает агентство Reuters.

Исследование, опубликованное в четверг научным журналом The Lancet Health Longevity, показало, что клиенты домов престарелых, у которых был ранее ковид, снижали свои риски на повторную инфекцию на 85 процентов по сравнению с теми, кто ранее ковидом не болел.

Что касается сотрудников домов престарелых, то у них вероятность повторного заражения снижалась примерно на 60 процентов.

«Это очень хорошая новость, что естественная инфекция защищает от повторного заражения в это время. Риск повторной инфекции кажется очень низким», – расссказала Мария Крутикова из UCL.

«Тот факт, что ковид обеспечивает жителей домов престарелых с высоким уровнем защиты, также обнадеживает, учитывая предыдущие опасения, что у этих пожилых людей развивается менее устойчивый иммунный ответ», – добавила она.

В исследовании приняли участие 682 клиента британских домов престарелых и 1429 сотрудников. Средний возраст пожилых людей составлял 86 лет. Согласно тестам, проведенным в июне и июле прошлого года, примерно у трети были антитела к коронавирусу.

Александр Эдвардс, профессор биомедицинских технологий в Университете Рединга, считает, что все еще остается много неясностей относительно того, как долго и насколько перенесенный ковид защищает от повторного заражения.

«Происходит повторное заражение, поэтому защита не идеальна. Мы ожидаем, что естественная инфекция защитит от более серьезных инфекций, но у нас все еще недостаточно данных», – отметил Эдвардс.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 04.06.21

Путин поручил организовать вакцинацию от коронавируса для иностранцев. / В Сербии получен «блестящий результат» после вакцинации российским препаратом от коронавируса. / Число заболевших Covid-19 в России выросло еще на 8947 человек за сутки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»