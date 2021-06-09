Китай намерен прививать от ковида детей с трех лет

Китай готовится вакцинировать от коронавируса нового типа детей, начиная с трехлетнего возраста. Они будут получать препарат Coronavac, сообщила фармацевтическая компания-производитель Sinovac.
Страна будет первой в мире, кто будет распространять вакцины среди детей младшего возраста. В рамках крупномасштабной кампании вакцинации, начатой в декабре прошлого года, в Китае уже введено около 800 миллионов доз, пока только взрослым в возрасте 18 лет и старше.
Открыв вакцинацию для самых маленьких, Пекин, который практически искоренил эпидемию на своей земле с мая 2020 года, надеется к концу года вакцинировать не менее 70% своего населения, или около одного миллиарда жителей.
Пекин, Елена Васильева
Пекин. Другие новости 09.06.21
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