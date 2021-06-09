Аргентина начинает производство «Спутника V»

Аргентина готовится начать производство «Спутника V». Первая партия сырья для этого самолётом прибыла в страну во вторник, сообщает «Евроньюс».

Вместе с активным компонентом российской вакцины от коронавируса также рейсом «Аргентинских авиалиний» доставили более 400 тысяч доз препарата для применения в рамках прививочной кампании.

Изготавливать вакцину – уже под названием «Спутник VIDA» – будет местное фармпредприятие Richmond. На начальном этапе планируют производить по одному миллиону доз в месяц.

Аргентина, в которой зафиксировано почти четыре миллиона случаев заражения COVID-19, первой в Латинской Америке сертифицировала российскую вакцину.

На сегодняшний день «Спутник V» одобрен к применению в более чем 60 странах, напоминает «Евроньюс».

Хотя им уже прививают в Словакии и Венгрии, Евросоюз регистрировать препарат не торопится. Экспертиза началась ещё в марте. Как сообщал европейский регулятор, процедура затянулась из-за того, что российский производитель не предоставил все необходимые данные. Представители последнего утвеждают обратное. В РФПИ и российском Минздраве не теряют надежду на то, что «Спутинку V» дадут «зелёный свет». На днях перспективы его сертификации в телефонном разговоре обсудили президент России и глава Евросовета.

Но, как заявляли в Еврокомиссии, даже если это произойдёт в ближайшее время, в страны сообщества вакцина поступит «слишком поздно» – у населения ЕС к тому времени, скорее всего, будет сформирован коллективный иммунитет.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 09.06.21

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