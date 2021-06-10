В Индии зарегистрировано рекордное число смертей от коронавируса

Индия сообщила в четверг о самом большом количестве умерших от коронавируса в мире за сутки с начала пандемии. По информации минздрава страны, число жертв Covid-19 увеличилось на 6148 человек.

Резкий скачок суточной смертности связан с тем, что крупный восточный штат Бихар пересмотрел общее число умерших от ковида с 5,4 тыс. до более 9,4 тыс. человек, передает Reuters. В статистику вошли больные Covid-19, которые скончались дома или в частных больницах. Данные были обновлены после обвинений в адрес местных властей в сокрытии точного количества погибших во время пандемии. В ситуацию вмешался суд, который принял решение о пересмотре статистики смертности.

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован в Индии 19 мая и составлял 4 529 летальных исходов. До этого наибольшая суточная смертность от коронавируса была зафиксирована 12 февраля в США – 5444 умерших.

По данным министерства здравоохранения Индии, общее количество случаев коронавирусной инфекции в стране в настоящее время составляет 29,2 млн после роста на 94052 за последние 24 часа, в то время как общее количество погибших достигло 359 676 человек.

Надо отметить, что третий день подряд прирост заболевших коронавирусом в стране составляет менее 100 тыс. человек. С 27 мая число новых зараженных не превышает 200 тыс. человек в сутки. Врачи заявляют, что вторая волна ковида в стране пошла на спад.

Напомним, пик заражений в Индии пришелся на вторую половину апреля и май, когда в стране ежедневно выявляли по более 300 тыс. заболевших, а в отдельные дни этот показатель превышал 400 тыс.

Нью-Дели, Наталья Петрова

Нью-Дели. Другие новости 09.06.21

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