В Петербурге ужесточат коронавирусные ограничения

Власти Санкт-Петербурга с 17 июня усилят меры безопасности из-за Covid-19. На время закроют фудкорты, а в кинозала разрешат занимать только половину мест. На сайте администрации Петербурга опубликовано постановление, которым вводятся новые ограничения.

Будет приостановлена работа детских комнат в заведениях общепита и торговых центрах. В ТЦ временно закроют объекты развлечения и досуга и отменят зрелищные мероприятия в ресторанах и кафе.

С 17 июня перестанут работать фуд-корты, кроме расположенных на вокзалах, автозаправках, в аэропортах. Они, как и рестораны в ночное время (с 2:00 до 6:00), смогут работать только на доставку.

Петербуржцы смогут посещать аквапарки, океанариумы, фитнес-центры и библиотеки. А вот в кинотеатрах наполняемость снизят 75% до 50%. Организаторы развлекательных мероприятий не смогут собирать более 3 тыс. зрителей даже на открытом воздухе, и все присутствующие должны быть в масках.

С 14 июня ношение масок станет обязательным и для болельщиков в фан-зонах Евро-2020. «С 17 июня в фан-зонах не допускается оказание услуг общественного питания и продажи продуктов питания, за исключением напитков», – говорится в постановлении.

Полиция будет строже следить за ношением масок и соблюдением дистанции, предупредили в администрации.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 14.06.21

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